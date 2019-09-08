Шумаков: наконец-то вымучал гол, это прибавит уверенности

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал победу со счётом 4:2 в матче с «Торпедо».
«Партнёры создают для меня моменты, немного не получалось забить. Но вымучил наконец-то. Думаю, сейчас должно пойти лучше, уверенности прибавил этот гол. Понимали, что матч с «Северсталью» проиграли обидно. Болельщиков не могли сегодня подвести, выходили биться.
Удивило ли «Торпедо»? Сейчас все борются, никто не хочет проигрывать, это нормально. Наверное, ключевой момент матча — гол Семёнова. Сравняли счёт, уверенности прибавилось, удаления у них пошли, зажали в зону. Мы знаем, как играть, когда ведёшь в счёте, ничего особенного», — приводит слова Шумакова официальный сайт «Авангарда».
Посмотреть видео гола Шумакова можно на официальном сайте КХЛ.
- 8 сентября 2019
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