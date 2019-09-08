Никонцев: при счёте 4:2 «Спартак» решил, что закидает соперника шапками

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев поделился мнением о матче с минским «Динамо» (4:5). Белорусский коллектив отыгрался со счёта 2:4 и одержал первую победу в нынешнем сезоне. «Спартак» потерпел третье поражение в четырёх встречах регулярного чемпионата.



«Много моментов не реализовали в нападении, кроме того, ужасно сыграли в своей зоне. И вот результат. Ничего удивительного. Когда счёт стал 4:2, побежали с шашками наголо, решили, что закидаем шапками соперника, но в итоге постоянные провалы. Сделаем выводы и против «Авангарда» будем играть по-другому», — приводит слова Никонцева официальный сайт КХЛ.

10 сентября «Спартак» сыграет в Москве с «Авангардом», а минский клуб 12-го числа примет на своей площадке «Сибирь».