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Бурдасов отложил отъезд в Северную Америку, он продолжит карьеру в КХЛ

Бурдасов отложил отъезд в Северную Америку, он продолжит карьеру в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Антон Бурдасов отложил отъезд в Северную Америку на год, сообщает «Спорт-экспресс». Он продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Бурдасова — «Авангард». Со своим бывшим клубом «Салаватом Юлаевым» форвард прекратил переговоры, так как в Уфе его видят в качестве хоккеиста третьего звена.

В прошедшем сезоне 27-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

Ранее неоднократно сообщалось, что Бурдасов может продолжить карьеру в Северной Америке.

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