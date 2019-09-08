Бурдасов отложил отъезд в Северную Америку, он продолжит карьеру в КХЛ
Нападающий Антон Бурдасов отложил отъезд в Северную Америку на год, сообщает «Спорт-экспресс». Он продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Бурдасова — «Авангард». Со своим бывшим клубом «Салаватом Юлаевым» форвард прекратил переговоры, так как в Уфе его видят в качестве хоккеиста третьего звена.
В прошедшем сезоне 27-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
Ранее неоднократно сообщалось, что Бурдасов может продолжить карьеру в Северной Америке.
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