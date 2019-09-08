Команда Знарка впервые с 2009 года проиграла три из четырёх матчей на старте
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал минское «Динамо» и потерпел поражение со счётом 4:5.
Московский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах на старте регулярного чемпионата. Ранее красно-белые проиграли рижскому «Динамо» (1:2 ОТ) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ), а также обыграли на выезде «Локомотив» со счётом 5:2. 10 сентября «Спартак» примет хоккеистов «Авангарда».
Это первый случай с сезона-2009/10, когда команда Олега Знарка проигрывает три матчах из четырёх на старте регулярного чемпионата. Тогда он тренировал ХК МВД, который под его руководством неудачно провёл матчи с «Ладой» (3:5), «Ак Барсом» (0:1 ОТ) и «Локомотивом» (1:4).
Знарок «заржавел»? Пока «Спартак» очень плох
Бывший главный тренер сборной России и СКА проиграл даже минскому «Динамо».
- 8 сентября 2019
-
23:31
-
23:18
-
23:04
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:11
-
21:48
-
21:23
-
21:15
-
20:55
-
20:42
-
20:33
-
19:56
-
19:27
-
19:23
-
18:52
-
18:40
-
18:11
-
17:59
-
17:49
-
17:27
-
16:20
-
16:12
-
16:02
-
15:39
-
15:20
-
15:03
-
14:46
-
14:24
-
14:02
-
13:46
-
13:21
-
13:00
-
12:48
Партнерский контент