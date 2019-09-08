Команда Знарка впервые с 2009 года проиграла три из четырёх матчей на старте

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал минское «Динамо» и потерпел поражение со счётом 4:5.



Московский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах на старте регулярного чемпионата. Ранее красно-белые проиграли рижскому «Динамо» (1:2 ОТ) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ), а также обыграли на выезде «Локомотив» со счётом 5:2. 10 сентября «Спартак» примет хоккеистов «Авангарда».



Это первый случай с сезона-2009/10, когда команда Олега Знарка проигрывает три матчах из четырёх на старте регулярного чемпионата. Тогда он тренировал ХК МВД, который под его руководством неудачно провёл матчи с «Ладой» (3:5), «Ак Барсом» (0:1 ОТ) и «Локомотивом» (1:4).

Знарок «заржавел»? Пока «Спартак» очень плох Бывший главный тренер сборной России и СКА проиграл даже минскому «Динамо».