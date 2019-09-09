Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Амур» — «Трактор» — 1:2
КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Попов (Кручинин) – 35:59' (5x4) 0:2 Седлак (Гика, Терещенко) – 48:05' (5x5) 1:2 Васильев (Кузнецов) – 58:40' (5x5)
«Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» — 1:0
КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 0
Барыс
Нур-Султан
1:0 Верек (Миллер) – 28:01' (5x5)
«Спартак» — «Динамо» Мн — 4:5
КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Павлович – 07:14' (5x5) 0:2 Пулккинен (Мартынов, Готовец) – 08:03' (5x5) 1:2 Рылов (Карсумс) – 09:06' (5x5) 2:2 Херсли (Зубов, Ганзл) – 12:07' (5x4) 3:2 Юньков (Лещенко) – 17:23' (5x5) 4:2 Карсумс – 23:30' (5x5) 4:3 Костицын (Паре, Готовец) – 24:31' (5x5) 4:4 Эллиотт (Демков) – 30:59' (5x5) 4:5 Стефанович (Эллиотт, Паре) – 57:45' (5x4)
«Авангард» — «Торпедо» — 4:2
КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Бек (Чудинов) – 14:42' (5x5) 1:1 Шрёдер (Щехура) – 19:52' (5x4) 1:2 Бочаров (Варнаков, Аляев) – 26:52' (5x4) 2:2 Семёнов (Покка, Широков) – 33:15' (5x5) 3:2 Шумаков (Бек, Андригетто) – 37:38' (5x4) 4:2 Широков (Семёнов, Бондарев) – 43:54' (5x5)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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