Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Амур» — «Трактор» — 1:2

«Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» — 1:0

«Спартак» — «Динамо» Мн — 4:5

«Авангард» — «Торпедо» — 4:2

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.