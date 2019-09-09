«Монреаль» не заинтересован в возвращении Маркова
Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен отметил, что клуб не планирует заключать контракт с 40-летним защитником Андреем Марковым.
«Два года назад, когда у Маркова истёк контракт, мы сделали предложение. Руководство клуба приложило усилия, чтобы заключить новое соглашение с игроком, но он принял решение перебраться в КХЛ. Это было два года назад. С того времени многое изменилось. Марков постарел, а наш клуб сменил стратегию развития. В команде растёт большое количество молодых ребят. Мы действительно хотим предоставить шанс молодым хоккеистам», — приводит слова Бержевена MSN.
В Северной Америке Марков провёл всю карьеру в составе «Монреаля». Последние два сезона он выступал за «Ак Барс».
Генерал возвращается в Канаду. Марков не захотел играть в КХЛ
Если он в форме, то «Монреалю» бы точно пригодился.
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