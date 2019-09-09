Сушинский – о травме Емелина: он выбыл, но не на три месяца

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал информацию о травме капитана команды Алексея Емелина.



«У Алексея Емелина межпозвоночная грыжа? Знаете, у 90% спортсменов есть проблемы с этим, так что… Он действительно выбыл, но не на три месяца, как пишут», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



В нынешнем сезоне на счету 33-летнего хоккеиста один матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2018/19 защитник отыграл в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «+1». В плей-офф Емелин принял участие в 19 встречах и отметился 5 (1+4) очками. Перед стартом регулярного чемпионата хоккеист был назначен капитаном омского клуба.

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