Вернувшийся в «Металлург» Илья Воробьёв сменил имидж

«Автомобилист» принимает «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Магнитка» проводит первый матч после возвращения на тренерский пост Ильи Воробьёва. Ранее он сменил в этой должности чешского специалиста Йозефа Яндача, уволенного после трёх матчей. Воробьёв в первом матче после возвращения в магнитогорский клуб предстал перед болельщиками в новом образе.

Новый имидж Ильи Воробьёва Фото : Официальный сайт КХЛ

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;

Суслов — Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Постма — Антипин, Мозякин — Расмуссен — О’Делл;

Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Кулёмин;

Дронов — Береглазов, Дорофеев — Галузин — Тимкин;

Бирюков — Матушкин, Любимов — Неколенко — Рожков.