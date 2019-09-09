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Вернувшийся в «Металлург» Илья Воробьёв сменил имидж

Вернувшийся в «Металлург» Илья Воробьёв сменил имидж
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимает «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Магнитка» проводит первый матч после возвращения на тренерский пост Ильи Воробьёва. Ранее он сменил в этой должности чешского специалиста Йозефа Яндача, уволенного после трёх матчей. Воробьёв в первом матче после возвращения в магнитогорский клуб предстал перед болельщиками в новом образе.

Новый имидж Ильи Воробьёва
Новый имидж Ильи Воробьёва
Фото: Официальный сайт КХЛ

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;
Суслов — Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Постма — Антипин, Мозякин — Расмуссен — О’Делл;
Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Кулёмин;
Дронов — Береглазов, Дорофеев — Галузин — Тимкин;
Бирюков — Матушкин, Любимов — Неколенко — Рожков.

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