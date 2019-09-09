Веренски подпишет контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн
Защитник Зак Веренски подпишет новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс», информирует The Athletic. В настоящий момент 22-летний игрок находится в статусе неограниченно свободного агента.
Согласно данным источника, американский хоккеист поставит подпись под трёхлетним договором. За указанный период защитник заработает $ 15 млн (в среднем по $ 5 млн в год).
Веренски был задрафтован «Блю Джекетс» в 2015 году под восьмым номером. В 82 матчах минувшего регулярного чемпионата Веренски набрал 44 (11+33) очка, а также 6 (1+5) — в 10 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. «Коламбус» в первом раунде плей-офф переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг», одержав четыре победы подряд, и впервые в истории выиграл кубковую серию.
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