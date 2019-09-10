Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» — 2:3
КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Диц (Найт) – 23:24' (5x4) 0:2 Хелука (Старченко) – 27:53' (5x4) 1:2 Ип (Вонг, Кейн) – 34:47' (5x5) 2:2 Верек (Челиос, Локхарт) – 39:38' (5x5) 2:3 Михайлис (Маклюков) – 47:08' (5x5)
«Автомобилист» — «Металлург» — 3:2 Б
КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Расмуссен (Постма, Мозякин) – 00:36' (5x5) 1:1 Гареев (Обидин, Трямкин) – 04:18' (5x5) 1:2 Паршин (Кулёмин, Яковлев) – 21:15' (5x5) 2:2 Василевский (Доус, Мацек) – 34:46' (5x4) 3:2 Доус – 65:00' ( ПБ)
«Нефтехимик» — «Динамо» Р — 4:0
КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Порядин (Митчелл, Уайт) – 11:21' (5x4) 2:0 Митчелл (Уайт) – 18:11' (5x4) 3:0 Пайгин (Порядин, Мёрфи) – 24:54' (5x3) 4:0 Бикмуллин (Сергеев, Шарипзянов) – 39:13' (5x4)
«Северсталь» — ЦСКА — 0:4
КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Робинсон, Вей) – 18:46' (5x5) 0:2 Григоренко (Капризов, Марченко) – 31:01' (5x5) 0:3 Окулов (Шалунов, Слепышев) – 45:36' (5x5) 0:4 Нестеров – 58:44' (5x5)
«Витязь» — «Динамо» — 4:1
КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Монс (Петраков) – 02:58' (5x5) 2:0 Макеев (Чернов, Сёмин) – 10:01' (5x5) 2:1 Хиетанен (Петерссон, Шипачёв) – 23:02' (5x3) 3:1 Гребенщиков (Няттинен) – 32:49' (5x5) 4:1 Макеев (Чернов, Сёмин) – 44:26' (5x5)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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