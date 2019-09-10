Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Куньлунь Ред Стар» — «Барыс» — 2:3

«Автомобилист» — «Металлург» — 3:2 Б

«Нефтехимик» — «Динамо» Р — 4:0

«Северсталь» — ЦСКА — 0:4

«Витязь» — «Динамо» — 4:1

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.