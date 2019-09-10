Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» — «Сочи»: Савченко забил броском из средней зоны

«Локомотив» — «Сочи»: Савченко забил броском из средней зоны
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ярославского «Локомотива» Роман Савченко в матче с хоккейным клубом «Сочи» забросил великолепную шайбу. Во втором периоде Савченко поразил ворота соперника броском из средней зоны.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Красковский, Ильенко — Свитов — Апальков.

«Сочи»:

Шикин (Проскуряков);
Гордеев – Эллис, Крикунов – Росен – Стрёмвалль;
Ю. Александров – Воробьёв, Капустин – Точицкий – Алтыбармакян;
Погоришный – Д. Александров, Старков – Коллинз – Архипов;
Назаревич, Лугин – Калетник – Орлович-Грудков; Томилин.

Он опять забил из своей зоны! Чудинов не пощадил чемпиона КХЛ
Богатырский бросок и идеальная точность. Защитник «Авангарда» ставит фантастические голы на поток.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент