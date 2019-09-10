«Локомотив» — «Сочи»: Савченко забил броском из средней зоны

Защитник ярославского «Локомотива» Роман Савченко в матче с хоккейным клубом «Сочи» забросил великолепную шайбу. Во втором периоде Савченко поразил ворота соперника броском из средней зоны.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Красковский, Ильенко — Свитов — Апальков.
«Сочи»:
Шикин (Проскуряков);
Гордеев – Эллис, Крикунов – Росен – Стрёмвалль;
Ю. Александров – Воробьёв, Капустин – Точицкий – Алтыбармакян;
Погоришный – Д. Александров, Старков – Коллинз – Архипов;
Назаревич, Лугин – Калетник – Орлович-Грудков; Томилин.
- 10 сентября 2019
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