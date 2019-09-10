«Локомотив» — «Сочи»: Савченко забил броском из средней зоны

Защитник ярославского «Локомотива» Роман Савченко в матче с хоккейным клубом «Сочи» забросил великолепную шайбу. Во втором периоде Савченко поразил ворота соперника броском из средней зоны.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Локомотив»:



Лазушин (Коновалов);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;

Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;

Мисюль, Красковский, Ильенко — Свитов — Апальков.



«Сочи»:



Шикин (Проскуряков);

Гордеев – Эллис, Крикунов – Росен – Стрёмвалль;

Ю. Александров – Воробьёв, Капустин – Точицкий – Алтыбармакян;

Погоришный – Д. Александров, Старков – Коллинз – Архипов;

Назаревич, Лугин – Калетник – Орлович-Грудков; Томилин.