Вайсфельд: сложно сказать, ударит ли ошибка по Хомченко. По Филимонову ударила

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд сравнил ошибку голкипера «Спартака» Павла Хомченко в матче с «Авангардом» (2:3) с легендарной ошибкой бывшего вратаря сборной России по футболу Александра Филимонова в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года со сборной Украины.
«Спартак» провёл воспитательную работу, не поставив в состав ряд ведущих хоккеистов – Хохлачёва, Даугавиньша, Зубова. Возможно, Олега Знарка что-то не устраивало. Другое дело, что эти люди закрывали большинство. Поэтому, с моей точки зрения, у «Спартака» были проблемы с большинством. Что касается «Авангарда», то омичи сильно начинают первые периоды, а потом снижают активность. Меня удивило, что «Авангард» неровно проводит матчи. Возможно, это связано с тем, что в команде много травмированных. Не играют Емелин, Франсон, Зернов, Манукян. Может, сбои связаны именно с этим.
Не ударит ли досадная ошибка в овертайме по психологии вратаря Павла Хомченко? Сложно сказать. По футбольному вратарю Александру Филимонову в своё время ударила. Мне всегда обидно, когда голкипер хорошо играет, а потом совершает результативную ошибку и перечёркивает все свои подвиги. Ладно бы плохо играл, а тут… Надеюсь, что этот казус не повлияет на его дальнейшую карьеру», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Видео победного гола «Авангарда» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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