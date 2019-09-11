Овечкин — о локауте: не хочется терять сезон из-за нескольких процентов прибыли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не хотел бы нового локаута в Национальной хоккейной лиге.
«К сожалению, всё, что говорит пресса, всё, что говорят посторонние люди, может быть, правда, а может быть, нет. Потому что у нас была только одна встреча в ассоциации игроков. И мы, в принципе, даже не разговаривали по поводу следующего договора. Были разговоры на другие темы.
У нас есть ещё один год. За этот год, я думаю, будет очень много встреч. Все плюсы и минусы мы взвесим. И ближе к Новому году будет уже что-то известно. Понятно, не хотелось бы, чтобы он случился. Не хочется терять один сезон из-за нескольких процентов прибыли от лиги или ещё из-за чего-то.
Я думаю, всё взвесится. Прошлый локаут, полагаю, стал большим уроком и для хозяев, и для нас. Поэтому не думаю, что есть какие-то моменты, из-за которых мы должны переживать», — цитирует Овечкина «РБК-Спорт».
- 11 сентября 2019
-
12:21
-
12:00
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:56
-
10:42
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
04:30
-
03:59
-
01:34
-
01:18
-
00:43
-
00:15
-
00:00
- 10 сентября 2019
-
23:39
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:40