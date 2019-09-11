Овечкин — о локауте: не хочется терять сезон из-за нескольких процентов прибыли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не хотел бы нового локаута в Национальной хоккейной лиге.

«К сожалению, всё, что говорит пресса, всё, что говорят посторонние люди, может быть, правда, а может быть, нет. Потому что у нас была только одна встреча в ассоциации игроков. И мы, в принципе, даже не разговаривали по поводу следующего договора. Были разговоры на другие темы.

У нас есть ещё один год. За этот год, я думаю, будет очень много встреч. Все плюсы и минусы мы взвесим. И ближе к Новому году будет уже что-то известно. Понятно, не хотелось бы, чтобы он случился. Не хочется терять один сезон из-за нескольких процентов прибыли от лиги или ещё из-за чего-то.

Я думаю, всё взвесится. Прошлый локаут, полагаю, стал большим уроком и для хозяев, и для нас. Поэтому не думаю, что есть какие-то моменты, из-за которых мы должны переживать», — цитирует Овечкина «РБК-Спорт».