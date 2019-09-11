«Ак Барс» отказался от услуг Антона Бурдасова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, что в казанском клубе отказались от приобретения российского нападающего Антона Бурдасова.

«Нам предлагали этого игрока, мы обсуждали его с тренерским штабом. Мы решили отказаться от Бурдасова. Во-первых, финансовое положение – парень с амбициями. Потом мы наводили справки – он не подходит нам по стилю команды», — цитирует Якубова «Спорт Бизнес Online».

В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

