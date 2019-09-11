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Гулявцев: пять голов за пять матчей на всех нападающих — это мало

Гулявцев: пять голов за пять матчей на всех нападающих — это мало
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал домашнее поражение от «Барыса» (1:3).

«У нас не было проблем с мотивацией и настроем. Ключевой момент — в завершении моментов.

Пять голов за пять матчей на всех нападающих — это мало. Хотя моменты создаются приличные. Даже по игре в большинстве — были моменты, хоть и не могли забить. У нас главная проблема — реализация. Хотя игроки с таким уровнем мастерства должны реализовывать свои моменты», — рассказал Гулявцев на пресс-конференции.

Напомним, команды ранее уже встречались в нынешнем сезоне в Нур-Султане. 5 сентября со счётом 3:2 победу одержали подопечные Андрея Скабелки.

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«Амур» потерпел пятое поражение подряд, повторно уступив «Барысу»
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