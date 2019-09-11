Овечкин — о падении с велосипеда: если бы шлема не было, оказался бы в больнице

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился подробностями своего недавнего падения с велосипеда, в результате которого повредил нос, подбородок и бровь.



«Мои педали сломались, и не было времени сообразить, что делать. Слава богу, что на мне был шлем. Я не знаю, как всё это произошло. Если бы у меня не было шлема, я мог говорить с вами из больницы или ещё откуда-нибудь. Хорошо, что я ношу шлем.



Чувствую себя хорошо. Мне было немного больно, но всё в порядке. Это случилось неподалёку от моего дома», — приводит слова Овечкина RMNB.



В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.

Овечкин вышел на тренировку с разбитым лицом. Виноват велосипед А потом чуть не получил травму ноги на тренировке. Но русская машина не ломается.