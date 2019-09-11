Никита Зайцев будет играть в «Оттаве» в паре с Шабо

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит планирует использовать в одной паре защитников Тома Шабо и Никиту Зайцева, информирует Ottawa Sun. Они будут наигрываться вместе в тренировочном лагере канадского коллектива.



Летом российского хоккеиста обменяли в «Оттаву» из «Торонто Мэйпл Лифс». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.



Вместе с россиянином из Торонто в столицу Канады переехали нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон.

Зайцеву мало обмена в худший клуб НХЛ. Его хочет засудить бывшая жена У Никиты выдаётся тяжёлое лето.