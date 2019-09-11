Немировски: попросил «Торпедо» действовать быстро, иначе было бы трудно

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с московским ЦСКА (2:1 ОТ).



«Команда вышла на лёд с отличным настроем. Ребята хорошо играли, отлично двигались. Я просил их действовать быстро, иначе было бы очень трудно. У ЦСКА хорошая оборона, и только с помощью быстрого принятия решений, быстрых атак и быстрой игры в пас можно было чего-то добиться. Ребята хорошо сыграли по заданию. Не совсем получилось только большинство, в том числе — »5 на 3". Моменты были, надо только забивать. А в остальном — очень довольны ребятами, здорово сыграли и вратари. Готовимся к следующему матчу", — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».



«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма