Разин — о тяжёлом календаре: всё равно когда-то придётся играть с лидерами

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги проигранного матча с «Йокеритом» (1:4).



«При хорошей игре мы имеем много моментов, но опять, к сожалению, уступаем. Опять не забили в большинстве, хотя были возможности. К ребятам претензий нет, работаем дальше. Надо только больше забрасывать. В хоккее побеждают те, кто больше забивает.



Тяжёлый календарь? Нам всё равно когда-то играть с лидерами придётся. Мы обыграли «Авангард» и психологически поднялись. Но потом приехал ЦСКА. На данном этапе они на голову сильнее всех остальных команд.



У нас была позавчера игра, а у «Йокерита» не было. Мы действовали хорошо, но не забили. После этих матчей с лидерами у нас череда встреч с нашими прямыми конкурентами, и как раз дома. Хочется, чтобы мы к этим матчам подошли в оптимальной форме и с вовремя влитой cвежей кровью», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Северсталь» потерпела домашнее поражение от «Йокерита»