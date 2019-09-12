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«Спартак» — «Динамо» Р: в воротах хозяев — Хомченко, Херсли не попал в состав

«Спартак» — «Динамо» Р: в воротах хозяев — Хомченко, Херсли не попал в состав
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» и рижское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Москве. Встреча пройдёт сегодня, 12 сентября, начало — в 19:30 мск.

Место в воротах «Спартака» снова займёт Павел Хомченко, при этом в заявке нет защитника Патрика Херсли.

«Спартак»:

Хомченко (Трушков);
Рылов — Кутейкин, Карсумс — Зубов — Никонцев;
Никишин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Кулик — Гончаров, Талалуев — Юньков — Даугавиньш;
Тришин — Кутузов, Кокарев — Столяров — Цыплаков.

«Динамо» Рига:

Гудлевскис (Третьяк);
Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Редлихс;
К. Берглунд — Сотниекс, Я. Берглунд — Макмиллан — Эштон;
Жиле — Алишаускас, Маренис — Джериньш — Гиллис;
Гимаев, Мейя — Павлов — Гегерис, Трастасенков.

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