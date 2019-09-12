«Спартак» — «Динамо» Р: в воротах хозяев — Хомченко, Херсли не попал в состав

«Спартак» и рижское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Москве. Встреча пройдёт сегодня, 12 сентября, начало — в 19:30 мск.



Место в воротах «Спартака» снова займёт Павел Хомченко, при этом в заявке нет защитника Патрика Херсли.



«Спартак»:



Хомченко (Трушков);

Рылов — Кутейкин, Карсумс — Зубов — Никонцев;

Никишин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Кулик — Гончаров, Талалуев — Юньков — Даугавиньш;

Тришин — Кутузов, Кокарев — Столяров — Цыплаков.



«Динамо» Рига:



Гудлевскис (Третьяк);

Балинскис — Маршалл, Дарзиньш — Улльстрём — Редлихс;

К. Берглунд — Сотниекс, Я. Берглунд — Макмиллан — Эштон;

Жиле — Алишаускас, Маренис — Джериньш — Гиллис;

Гимаев, Мейя — Павлов — Гегерис, Трастасенков.