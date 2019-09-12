Цулыгин — о 0:2 с «Автомобилистом»: спортивный бог был не на стороне «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о домашнем матче с «Автомобилистом» (0:2).



«Поздравляю соперника с победой. Соглашусь, что была хорошая, насыщенная и очень напряжённая игра, в которой мы, к сожалению, не смогли взять очки, хотя для этого были предпосылки и хорошие моменты. Где-то оборона соперника сыграла здорово, а в остальных случаях просто шикарно сыграл вратарь.



Сегодня спортивной бог был не на нашей стороне, но при этом у ребят была полная самоотдача — они старались и бились. Чуть-чуть не хватило главного — забить гол. Готовимся к следующим играм», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата».

14 сентября «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Амуром», а клуб из Екатеринбурга в этот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком».