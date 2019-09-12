Защитник «Вегаса» Теодор вылечился от рака
У защитника «Вегас Голден Найтс» Ши Теодора диагностировали рак яичка. Об этом спортсмен сообщил в колонке на Players Tribune.
По словам хоккеиста, ему удалось справиться с заболеванием. Раковая опухоль была выявлена после анализа крови во время ЧМ-2019, который Теодор провёл в составе сборной Канады. Защитник сообщил, что успешно перенёс операцию по удаления повреждённого участка. Теодор вылечился, но при этом будет пристально следить за возможными проявлениями рецидива.
В сезоне-2018/19 24-летний защитник провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 12 шайб и отдав 25 результативных передач при показателе полезности «-4» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф хоккеист принял участие в семи матчах и набрал 8 (1+7) очков.
«Вегас» заключил контракт с Ши Теодором на семь лет и $ 36,4 млн
- 12 сентября 2019
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