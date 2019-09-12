Рафиков — о победе в матче с «Динамо»: обыграли сильную команду

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:2)



«Сезон начали не очень, два поражения на старте. Но сегодня обыграли очень сильную команду, поэтому все рады, и команда и болельщики, думаю, тоже.

В предыдущих трёх играх не удавались вторые периоды. Мы внесли коррективы, стали меньше ошибаться. Старались, чтобы было меньше контратак.



Победы придают сил, так что на выезд поедем с хорошим настроением. Будем стараться брать максимальное количество очков на выезде», — передаёт слова Рушана Рафикова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

16 сентября «Локомотив» встретится на выезде с ЦСКА, а подопечные Владимира Крикунова 14-го числа сыграют в гостях с «Северсталью».