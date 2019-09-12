Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рафиков — о победе в матче с «Динамо»: обыграли сильную команду

Рафиков — о победе в матче с «Динамо»: обыграли сильную команду
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:2)

«Сезон начали не очень, два поражения на старте. Но сегодня обыграли очень сильную команду, поэтому все рады, и команда и болельщики, думаю, тоже.
В предыдущих трёх играх не удавались вторые периоды. Мы внесли коррективы, стали меньше ошибаться. Старались, чтобы было меньше контратак.

Победы придают сил, так что на выезд поедем с хорошим настроением. Будем стараться брать максимальное количество очков на выезде», — передаёт слова Рушана Рафикова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

16 сентября «Локомотив» встретится на выезде с ЦСКА, а подопечные Владимира Крикунова 14-го числа сыграют в гостях с «Северсталью».

«Братишки, я Галимов». Он выжил в авиакатастрофе, но ушёл вместе с командой
Слова, от которых до сих пор хочется плакать. 8 лет со дня смерти Александра Галимова.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент