Рафиков — о победе в матче с «Динамо»: обыграли сильную команду

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:2)
«Сезон начали не очень, два поражения на старте. Но сегодня обыграли очень сильную команду, поэтому все рады, и команда и болельщики, думаю, тоже.
В предыдущих трёх играх не удавались вторые периоды. Мы внесли коррективы, стали меньше ошибаться. Старались, чтобы было меньше контратак.
Победы придают сил, так что на выезд поедем с хорошим настроением. Будем стараться брать максимальное количество очков на выезде», — передаёт слова Рушана Рафикова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
16 сентября «Локомотив» встретится на выезде с ЦСКА, а подопечные Владимира Крикунова 14-го числа сыграют в гостях с «Северсталью».
- 12 сентября 2019
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