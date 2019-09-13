Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 0:2

«Динамо» Минск — «Сибирь» — 2:3

«Локомотив» — «Динамо» Москва — 5:2

«Спартак» — «Динамо» Рига — 5:1

«Витязь» — ХК «Сочи» — 3:2 Б

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.