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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 0:2

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Доус (Обидин) – 12:04' (5x4)   0:2 Секстон (Плэтт, Холланд) – 57:44' (5x5)

«Динамо» Минск — «Сибирь» — 2:3

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Принс (Паре, Костицын) – 04:34' (5x5)   1:1 Руохомаа (Йокипакка) – 16:31' (5x4)   1:2 Руохомаа (Пуустинен, Морозов) – 30:56' (5x5)   1:3 Миловзоров (Казаков, Логинов) – 48:53' (5x4)   2:3 Граньяни (Шор) – 59:16' (6x5)

«Локомотив» — «Динамо» Москва — 5:2

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Мисюль (Красковский) – 15:33' (5x5)   1:1 Шипачёв (Лямин, Петерссон) – 19:23' (5x5)   2:1 Алексеев (Санников, Рафиков) – 28:21' (5x5)   3:1 Ландер (Ратти) – 28:51' (5x5)   4:1 Рафиков (Аверин, Апальков) – 42:02' (5x4)   5:1 Кудрявцев (Красковский) – 54:33' (5x5)   5:2 Полыгалов (Хиетанен, Моисеев) – 57:01' (5x5)

«Спартак» — «Динамо» Рига — 5:1

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Алишаускас (Берглунд, Макмиллан) – 24:09' (5x5)   1:1 Кутейкин (Столяров, Рылов) – 28:48' (5x4)   2:1 Талалуев (Гончаров, Кулик) – 29:27' (6x5)   3:1 Даугавиньш (Рылов) – 32:40' (5x5)   4:1 Карсумс (Рылов) – 40:44' (5x5)   5:1 Ганзл (Никонцев) – 54:34' (en)

«Витязь» — ХК «Сочи» — 3:2 Б

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Петраков (Макеев, Воронков) – 03:20' (5x4)   1:1 Росен (Стрёмвалль, Эллис) – 43:25' (5x5)   2:1 Гребенщиков (Аалтонен) – 47:36' (5x4)   2:2 Гордеев (Александров) – 53:46' (5x5)   3:2 Монс – 65:00' ( ПБ)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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