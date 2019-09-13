Сообщение о «задымлении» на крыше арены «Салавата Юлаева» оказалось ложным

Сегодня, 13 сентября, в 07:30 в пожарную службы Уфы поступило сообщение о «задымлении» на крыше УСА «Уфа-Арена», где проводит домашние матчи в рамках Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев», сообщается на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

В ходе оперативных работ дежурная бригада пожарных выяснила, что белый пар, который заметили жители города, является следствием испарения влаги от конденсатора системы охлаждения ледового поля. Таким образом, никаких очагов возгорания не установлено. Все технические службы и оборудование УСА «Уфа-Арены» работают в штатном режиме.

В последнем домашнем матче на УСА «Уфа-Арена» «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счётом 0:2. 14 сентября «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Амуром»