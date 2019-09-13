Холтби: хотим помочь Кузнецову. Определённые последствия будут

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал отстранение Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.

«В конечном счёте всё зависит только от него. Мы можем только поддержать его. Понятно, что будут определённые последствия. Но главное заключается в том, что мы хотим помочь ему справиться с проблемой, чтобы он стал сильнее и усилил команду», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года, после матча России с Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.