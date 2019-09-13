Тихонов — о долге Панарина в $ 5 тыс.: жена ругает, что не напоминаю ему об этом

Нападающий СКА Виктор Тихонов ответил на вопрос, вернул ли ему Артемий Панарин $ 5 тыс., которые занимал на ужин новичка в 2016 году.

«Моя жена иногда говорит: «Ты напомни Артемию, что он ещё не отдал». А я не помню. Честно вам говорю, меня жена ругает за это. Тогда в «Чикаго» собралось три-четыре новичка. То есть стол стоил примерно $ 15-20 тыс. На ужин пришли 25 игроков, а ещё персонал. Это был мясной ресторан в Лас-Вегасе. Было очень вкусно.

Только ребята кто постарше заказывали самые дорогие бутылки вина. Поэтому счёт немножко вырос. Ребята пели песни, рассказывали анекдоты. Особо их не нагрузили. Меня среди них не было, я ещё в «Аризоне» до этого проходил через ужин новичка. Уже отстрелялся, всё нормально», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».