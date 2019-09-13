Кудашов: Кочетков молод, а молодым свойственно выдавать хорошие и средние игры

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Никитин сказал, что ЦСКА использовал моменты. Моментов сегодня было достаточно, но не забили, и вот результат.

Большинство? Моментов было достаточно, надо отдать должное обороне ЦСКА, и вратарь в нужный момент подтаскивал. Хладнокровие, иногда злость, наверное, этого не хватало.

Уже не раз говорил, что Кочетков молод, а молодым свойственно выдавать хорошие игры, средние игры. Это нормальный процесс. Кузьменко ещё появится в составе СКА», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На девятой минуте счёт открыл Антон Слепышев. В середине второго периода Константин Окулов реализовал большинство. Окончательный счёт установил Сергей Калинин, поразив пустые ворота. Матч на ноль провёл Илья Сорокин. Российский вратарь отразил 20 бросков.