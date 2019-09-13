И. Никитин: ЦСКА вёл — 2:0, зачем нам рисковать-то?

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:0).

«Равная игра была, мы смогли забить голы, реализовать моменты. Ненужные удаления, особенно в концовке второго, отдавали инициативу. В третьем периоде хорошо играли, ребята почувствовали счёт, сделали всё для победы. Довольны победой.

На 26 метрах ребята какое-то время адаптировались. Здесь мастерство, дисциплина определяют. ЦСКА не готов к такому размеру площадки? Мы вели — 2:0, зачем нам рисковать-то?» — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На девятой минуте счёт открыл Антон Слепышев. В середине второго периода Константин Окулов реализовал большинство. Окончательный счёт установил Сергей Калинин, поразив пустые ворота. Матч на ноль провёл Илья Сорокин. Российский вратарь отразил 20 бросков.