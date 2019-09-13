Рундблад: СКА мог забросить и три шайбы, и больше, но не смог этого сделать

Защитник СКА Давид Рундблад прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3).

«У нас было много хороших шансов, разница в сегодняшней игре — в реализации этих шансов. У нас было несколько хороших комбинаций в большинстве, которые мы доводили до бросков. К сожалению, они не превращались в голы. Соперник одно большинство реализовал, забил ещё, поэтому такой результат.

Игры с ЦСКА всегда важное событие, нам надо было активно выходить с самого начала. Мне кажется, у нас это получилось, мы сразу провели несколько хороших атак, заработали большинство. К сожалению, дальше не сложилось.

Трудно сказать по горячим следам, изменился ли ЦСКА, но эта команда старается играть по системе, с ними всегда тяжело играть.

Не думаю, что сейчас имеет смысл кого-то обвинять в пропущенных шайбах. Штука в том, что мы могли забросить и три шайбы, и больше, но не смогли этого сделать. Нам надо двигаться дальше. Иногда шайба просто не идёт в ворота, наша задача – продолжать упорно работать, рыть землю, пахать на тренировках и ждать, что мы таким образом привлечём удачу на свою сторону.

Из сегодняшней игры надо взять все положительные моменты: продолжать много кататься, хорошо двигаться, наседать на ворота, бросать и добавить в эффективности. Тогда в игре с «Йокеритом» всё должно быть хорошо», — передаёт слова Рундблада корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.