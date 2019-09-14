Зарипов: уверен, что Билялетдинов не останется без работы

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Это первый домашний матч в сезоне, поэтому, сколько бы до этого ни сыграли, волнение всё равно присутствовало бы, даже у меня. И это нормально, мы понимаем всю ответственность за результат.

Начали игру вроде хорошо, всё было на нашей стороне, владели инициативой, хорошо, что забили своевременный гол. Но потом удаления немного перевернули матч, и началась вот эта болтанка – туда-сюда. Хорошо, Адам выручил нас несколько раз, а один раз так вообще так, что это, наверное, будет лучший сэйв не недели и даже не КХЛ, а с НХЛ даже можно поспорить (смеётся).

Хорошо, что ещё забили, довели до победы. Соперник непростой, пусть даже они несколько игр до нас провалили, но сегодня мы все увидели, что они ещё покажут себя в чемпионате. Всех с победой, спасибо болельщикам, что пришли – полный дворец, ажиотаж. Наверное, благодаря им мы в конце это сделали.

Добавила ли мне ностальгии церемония чествования Зинэтулы Билялетдинова? Конечно, мы многое с ним прошли, были и поражения, и яркие победы нашей совместной истории с ним. Есть в душе печаль от того, что такие люди заканчивают карьеру, но я уверен, что он не останется без работы – он сейчас отдохнёт, ему предложат какую-нибудь хорошую должность. Мы только будем рады за него, уверен, у него и там всё сложится», — приводит слова Зарипова пресс-служба казанского клуба.