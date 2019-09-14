Билялетдинов – о будущем: получаю удовольствие от того, что нахожусь дома

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как относится к критике со стороны СМИ, и затронул тему своего будущего.
«Критика? Это просто часть моей профессии, я с пониманием относился к этому и делал определённые выводы. Мне изначально было немного сложно, потому что навалились все. Но я тренер, я должен правильно относиться к этому. Многие отмечают, что я мало говорю. Я стараюсь говорить немного, лаконично, чтобы не возникало дополнительных вопросов, так скажем».
Будущее? Честно, я не хочу затрагивать эту тему. Сейчас я получаю удовольствие от того, что я свободен и нахожусь дома. Хоккей – это большие нагрузки, из года в год одно и то же: практически в одно время уходишь в отпуск, в одно время начинается сезон, приходишь на работу и так далее», — приводит слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».
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