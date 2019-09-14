Салливан: Малкин в отличной форме, он хочет быть примером для остальных
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил физическое состояние нападающего Евгения Малкина.
«Он в отличной форме. Джино очень много работал летом, чтобы подготовиться к сборам. Мы знаем, как это важно для него. Он хочет быть лидером, примером для остальных», — цитирует Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В прошедшем регулярном чемпионате Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах, а его контракт на сумму $ 9,5 млн в год будет действовать ещё три сезона. В розыгрыше Кубка Стэнли—2019 «пингвины» проиграли в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс».
В первый день сборов Малкин работал в звене с Алексом Гальченюком и Брэндоном Таневым, заключившим 1 июля шестилетний контракт с «Питтсбургом» на $ 21 млн.
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