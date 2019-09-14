Кокарев: «Спартаку» нельзя так играть, тем более дома

Нападающий «Спартака» Денис Кокарев оценил игру своей команды в матче с ХК «Сочи» (0:1).



«У нас это седьмая игра, матчи через день. На самом деле очень слабо сыграли, надо будет сделать правильные выводы перед выездом. Так играть нельзя, тем более дома играли. Везде чего-то чуть-чуть не хватало. Ноль голов – поэтому такой результат. Отдохнём один день и заново работать, едем на выезд.



Игра «5 на 3» действительно была ключевой. У ребят были хорошие моменты. К сожалению, не получилось забить. Неплохо разыгрывали, но не шла сегодня шайба в ворота. Как говорится, везёт тому, кто везёт. Значит, мы не наиграли сегодня даже на одну шайбу. Так что претензии здесь к самим себе.



Драка с Алтыбармакяном? Это эмоции, у ребят бывает. Обычное дело, драка как драка. Ничего страшного, побились. Спасибо ему за бой», — передаёт слова Кокарева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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