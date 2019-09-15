Скудра — о поражении: доволен игрой «Трактора». Обидно проигрывать такие матчи

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра заявил, что доволен игрой команды в матче регулярном чемпионате КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (1:2).

«Хороший матч был сегодня, очень хорошо играли. Конечно, обидно проигрывать такие матчи, обидно пропускать такие голы, как первый. Тем не менее, я доволен игрой, ребята показали хороший хоккей, хорошие скорости были. Возвращаемся на родину», — цитирует Скудру официальный сайт китайского клуба.

Команда Курта Фрэйзера уступала со счётом 0:1 и отыгралась только на старте третьего периода. Шайба была заброшена курьёзным образом. Защитник «Трактора» Юрий Сергиенко за воротами пытался выполнить пас партнёру, угодил в конёк арбитру Евгению Ромасько, в результате чего шайба вылетела на пятак, откуда Тайлер Вон легко переправил её в ворота.