Скудра — о поражении: доволен игрой «Трактора». Обидно проигрывать такие матчи

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра заявил, что доволен игрой команды в матче регулярном чемпионате КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (1:2).
«Хороший матч был сегодня, очень хорошо играли. Конечно, обидно проигрывать такие матчи, обидно пропускать такие голы, как первый. Тем не менее, я доволен игрой, ребята показали хороший хоккей, хорошие скорости были. Возвращаемся на родину», — цитирует Скудру официальный сайт китайского клуба.
Команда Курта Фрэйзера уступала со счётом 0:1 и отыгралась только на старте третьего периода. Шайба была заброшена курьёзным образом. Защитник «Трактора» Юрий Сергиенко за воротами пытался выполнить пас партнёру, угодил в конёк арбитру Евгению Ромасько, в результате чего шайба вылетела на пятак, откуда Тайлер Вон легко переправил её в ворота.
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