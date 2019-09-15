Фрейзер: матчи в Шэньчжэне — это послание миру, что хоккей в Китае развивается

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1) подвёл итоги шестиматчевой домашней серии, полностью проведённой в Шэньчжэне.
«Сегодня была очень важная игра для нас. Мы завершали домашнюю серию, и её итог мог стать 2-4 с точки зрения побед и поражений или 3-3. Это огромная разница. Ребята начали матч сильно. Правда, снова возникли проблемы с удалениями, но мы продолжали бороться.
Думаю, в третьем периоде мы заиграли так, как способна играть наша команда и как она должна играть всегда. Много движения, давления, бросков… Конечно, нам кое в чём повезло, как с отскоком шайбы от судьи в случае с голом Вона, но без удачи не обойтись. Но в целом мы заслужили эту победу своим трудом.
Я бы хотел поблагодарить КХЛ за то, что она дала нам возможность сыграть в Шэньчжэне, поблагодарить соперников – «Салават Юлаев», «Барыс» и «Трактор» — три отличные команды, которые приехали сюда и подарили публике отличное зрелище. Это было своего рода послание миру о том, что хоккей в Китае развивается. Ещё один красивый город познакомился с КХЛ, спасибо лиге и командам за это", — цитирует Фрэйзера официальный сайт китайского клуба.
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