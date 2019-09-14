Очередной фейл в Китае. Там допустили ошибку в слове «КХЛ»

С чего всё началось

На самом деле, в команде Петериса Скудры к произошедшему отнеслись скорее с юмором. Гораздо больше споров возникло вокруг ситуации, предшествующей этому забавному казусу. Дело в том, что «Трактор» с огромным трудом добрался до Шэньчжэня. Ранее нечто похожее возникло с «Салаватом Юлаевым». Итак, челябинцам из-за поломки самолёта одной из авиакомпаний пришлось воспользоваться услугами другой. Которая, как оказалось, не имела права выполнять чартерные перелёты в Китай.



Поговаривают, что самолёт с «Трактором» в буквальном смысле развернули в небе над Хабаровском, в результате чего борт был вынужден вернуться обратно во Владивосток. В результате с горем пополам челябинская команда всё же добралась до пункта конечного назначения. Большую роль, исходя из официального заявления КХЛ, сыграло посольство России в Пекине, с чьей помощью удалось урегулировать форс-мажорную ситуацию. В итоге встречи 14 и 15 сентября в Шэньчжэне не пришлось переносить.

КХЛ прокомментировала ситуацию с матчами «Куньлуня» и «Трактора» в Шэньчжэне

«Трактор» не может вылететь на матчи с «Куньлунем» по вине китайской стороны

«HKL-Tarktor»

По регламенту команда-хозяйка КХЛ должна предоставить гостевому клубу автобус для передвижения по городу. Приехать из аэропорта в гостиницу, добраться из гостиницы на арену… В общем-то, ничего нового. Однако даже здесь китайцы смогли «отличиться». В надписи на автобусе, который выделили челябинцам, присутствовало сразу две ошибки. Первая — в слове из трёх букв. Нет, это не то, о чём кто-то мог подумать. Аббревиатуру Континентальной хоккейной лиги – «КХЛ» – в Китае написали следующим образом: «HKL».

Да, русский язык даётся китайскому народу тяжело. Аналогично и с русскими людьми: попробуйте выучить китайский, а уже тем более написать что-то на местных иероглифах. Но уж по-английски должны уметь писать все. Особенно те, кто работает в сфере туризма, гостиничном или спортивном бизнесе, и связан с приёмом и встречей иностранных граждан.



Не было сомнений, что раз уж в слове «KHL» китайцами была допущена ошибка, то со словом «Трактор» им не справиться и подавно. В результате название челябинского клуба было написано не иначе, как «Tarktor». Первым об этом забавном случае сообщил руководитель пресс-службы челябинского клуба Евгений Михайлов. До отеля команда, после всех мучений с перелётами, добралась в приподнятом настроении.

Как прошла сама игра

Первый матч из двух запланированных между «Трактором» и «Куньлунем» снова прошёл не без приключений. Челябинцы, несмотря на длительную и изнуряющую дорогу, выглядели достаточно бодро. Хоккеисты Петериса Скудры вели со счётом 2:0 практически всю встречу, пропустив единственную шайбу только в концовке, когда хозяева заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста. Кроме того, у уральцев всего одно удаление, а это значит, что физической подготовки и скорости им хватало. Никто не спал на льду и успевал за соперником.



Однако проблему со льдом и воротами в Шэньчжэне так и не решили. В игре возникали постоянные паузы из-за того, что ворота сдвигались, а судьи были вынуждены их поправлять. В результате матч растянулся на два с половиной часа чистого игрового времени. И это учитывая тот факт, что удалось избежать овертайма и серии буллитов.

«Мы считаем это форменным безобразием, которое не соответствует статусу великой спортивной державы, которой является Китай. Клуб оштрафован за ту игру, это было нарушение регламента. Это касалось и отсутствия закладных, и незакрывающихся калиток, и других проблем. Конечно, нас совершенно не устраивает посещаемость, она портит всё впечатления от тех успехов, которые есть у других клубов. Мы понимаем, что это временные трудности китайской команды, которая скитается без своей домашней арены. Плюс это наложилось на официальные праздники, которые были в Китае. Надеемся, что «Куньлунь», как они заверяют, на играх в Пекине такого не допустит», — говорил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после матчей «Куньлуня» с «Салаватом Юлаевым».

Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.

Похоже, что все недочёты китайскому клубу устранить так и не удалось. В Шэньчжене «Куньлуню» предстоит провести ещё один матч – завтра, как было сказано, «драконы» сыграют повторную встречу с «Трактором». Хочется верить, что в дальнейшем, когда команда вернётся в Китай после длительной выездной серии, никаких проблем с аренами и их функционированием больше не возникнет. А эксперимент с выставочными матчами в Шэньчжэне, скажем откровенно, не удался.