Хартли — о замене Бобкова: «Авангарду» нужно перестать дарить подарки соперникам
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли проанализировал игру команды в матче с «Торпедо» (0:3) и оценил действия голкипера Игоря Бобкова, заменённого в ходе второго периода.
«Авангард» хорошо начал первый период, но первый гол немного нас смутил. Во втором отрезке мы играли легко и простодушно, пропустили в меньшинстве, затем тут же третью шайбу. «Торпедо» закономерно выиграло, они больше заслужили победу.
Почему заменил Бобкова во втором периоде? Пока Игорь не показывает своей лучшей игры, мы не видим настоящего Бобкова и ждём этого. Сейчас у «Авангарда» такое время, когда нужно перестать дарить подарки соперникам, нам нужны спасения от вратарей», — сказал Хартли на послематчевой пресс-конференции.
Бобков: в «Авангард» пришли игроки, которые способны загонять соперника
- 15 сентября 2019
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