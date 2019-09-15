Энрот — о матче с «Металлургом»: минское «Динамо» запомнит эту победу

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот проанализировал игру команды в матче с «Металлургом» (3:2).



«Отличная победа, будем двигаться дальше вперёд, мы можем играть ещё лучше. «Металлург» — отличная команда. Сегодня мы создали много моментов, мы запомним эту победу и будем двигаться дальше.



Осипков — хороший вратарь. Михаил уже на пути к возвращению в команду. Хорошо, что будет конкуренция между тремя хорошими вратарями. Что нам надо ещё улучшить, чтобы победить и в следующей игре? Я не знаю. Сейчас мы закончили эту игру и наслаждаемся победой. Уже завтра начнём разрабатывать план.



Я в хорошей форме сейчас. Летом я работал по индивидуальной программе дома, маленькая предсезонка с командой не повлияла на меня. Атмосфера сегодня была прекрасная. У нас лучшие болельщики в КХЛ, я получаю огромное удовольствие, играя в Минске», — передает слова Энрота корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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