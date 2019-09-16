Знарок вернётся к работе в «Спартаке» перед домашней серией

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок вернётся к работе с командой перед серией домашних игр, сообщила пресс-служба команды. Напомним, специалист не отправился с командой на выездную серию из-за медицинского обследования, связанного с перенесённой пневмонией. Руководить командой в отсутствие Знарка будет Харийс Витолиньш.



«Главный тренер „Спартака“ Олег Знарок вернётся к работе перед следующей домашней серией игр», — приводит слова пресс-службы ТАСС.



Всего на выезд «Спартак» взял 29 хоккеистов.



Вратари: Юлиус Гудачек, Никита Беспалов, Павел Хомченко, Дмитрий Куликов.



Защитники: Андрей Кутейкин, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли, Александр Никишин, Александр Кутузов, Яков Рылов, Алексей Гришин, Аким Тришин.



Нападающие: Илья Зубов, Денис Кокарев, Геннадий Столяров, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Вячеслав Лещенко, Илья Талалуев, Михаил Юньков, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров, Антон Злобин, Захар Шабловский.