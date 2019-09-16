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Знарок вернётся к работе в «Спартаке» перед домашней серией

Знарок вернётся к работе в «Спартаке» перед домашней серией
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок вернётся к работе с командой перед серией домашних игр, сообщила пресс-служба команды. Напомним, специалист не отправился с командой на выездную серию из-за медицинского обследования, связанного с перенесённой пневмонией. Руководить командой в отсутствие Знарка будет Харийс Витолиньш.

«Главный тренер „Спартака“ Олег Знарок вернётся к работе перед следующей домашней серией игр», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Всего на выезд «Спартак» взял 29 хоккеистов.

Вратари: Юлиус Гудачек, Никита Беспалов, Павел Хомченко, Дмитрий Куликов.

Защитники: Андрей Кутейкин, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли, Александр Никишин, Александр Кутузов, Яков Рылов, Алексей Гришин, Аким Тришин.

Нападающие: Илья Зубов, Денис Кокарев, Геннадий Столяров, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Вячеслав Лещенко, Илья Талалуев, Михаил Юньков, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров, Антон Злобин, Захар Шабловский.

Олег Знарок не поехал на выезд со «Спартаком»
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