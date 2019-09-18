«Торпедо», занимающее третье место на Западе, объявило состав на выездные матчи

Сегодня, 18 сентября, хоккеисты нижегородского «Торпедо» отправились на выездные матчи с ХК «Сочи» и «Северсталью», информирует официальный сайт клуба.

Вратари: Андерс Линдбек, Андрей Тихомиров;

Защитники: Антон Волченков, Чарльз Дженовей, Георгий Мишарин, Сергей Зборовский, Михаил Орлов, Денис Баранцев, Артём Аляев;

Нападающие: Пол Щехура, Куинтон Хауден, Станислав Бочаров, Михаил Варнаков, Павел Варфоломеев, Антон Шенфельд, Виктор Шахворостов, Кирилл Ураков, Джордан Шрёдер, Данил Веряев, Денис Почивалов, Дамир Жафяров, Сергей Гончарук, Андрей Белевич, Михаил Смолин, Донат Стальнов.

Команда Дэвида Немировски занимает третье место в Западной конференции с 10 очками в активе после восьми матчей.