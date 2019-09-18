Антон Бурдасов заключил просмотровый контракт с «Эдмонтоном»
Российский нападающий Антон Бурдасов заключил просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз», сообщает Edmonton Journal.
В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
На протяжении лета российский нападающий пытался трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге, однако предложений так и не поступило. Агент хоккеиста заявил, что у его клиента есть несколько вариантов перехода в клубы КХЛ, а клубам НХЛ он сказал: «Адиос».
Агент Бурдасова: предложение из НХЛ так и не поступило, я им сказал: «Адиос!»
- 18 сентября 2019
-
16:43
-
16:16
-
16:05
-
15:51
-
15:25
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:25
-
13:05
-
12:46
-
12:30
-
12:12
-
11:59
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
10:30
-
10:09
-
09:54
-
09:26
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:23
-
08:00
-
07:35
-
00:55
-
00:34
-
00:15
- 17 сентября 2019
-
23:53
-
23:49
-
23:16
Партнерский контент