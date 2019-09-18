Скудра: две проблемы «Трактора» — большинство и реализация моментов
Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги матча с «Сибирью» (2:1 ОТ).
«Хороший матч, всех болельщиков и ребят с победой. Сегодня показали хорошее созидание, наверное, кроме пяти-семи минут в концовке третьего периода, где мы начали терять концентрацию. Для нас это седьмая игра на выезде после Дальнего Востока, горжусь командой, едем дальше.
Большинство — одна из двух наших проблем. Большинство и реализация моментов. Мы считаем, что можем забивать больше двух шайб. Реализация моментов и большинство — это два компонента, над которыми мы сейчас работаем.
Томаса мы надеемся увидеть на домашней серии, Бэйлена — через пару недель», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.
«Сибирь» уступила «Трактору» в овертайме
- 18 сентября 2019
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