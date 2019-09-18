Миловзоров: «Сибирь» проиграла в движении, «Трактор» откровенно быстрее

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров поделился впечатлениями от игры с «Трактором» (1:2 ОТ).
«Соперник был откровенно быстрее в самом начале и полностью нас переиграл, у них было много моментов. Мы оборонялись самоотверженно, забили в одной атаке. Самое главное — в первом периоде мы уступали в движении. Потом внесли корректировки, понимали за счет чего нужно играть. Где-то задвигались, где-то появились у нас моменты. В третьем периоде мы уже больше владели инициативой, забили гол, не хватило двух секунд для еще одного. Мы очень тщательно готовились к этой игре, разбирали её, у нас было время отдохнуть. Настраивались на хороший старт, тем более при наших трибунах. Мы по ним ним соскучились, хотели бежать, давить, но просто соперник оказался сильнее.
С чем связано большое количество удалений «Сибири»? Я думаю, что когда удаляют за задержки — это, в первую очередь, проигрыш в движении. Отсюда и удаления. Проиграли в движении сегодня, поэтому приходилось цеплять соперника и фолить», — сказал Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 18 сентября 2019
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