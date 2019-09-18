Из восьми поражений «Амура» семь — с разницей в одну шайбу

Минское «Динамо» на домашней площадке одержало победу над хабаровским «Амуром » в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0 ОТ.



Хабаровский коллектив по-прежнему не может одержать первую победу в сезоне, потерпев восьмое поражение подряд. Семь из восьми проигранных матчей завершились с разницей в одну шайбу не в пользу «Амура», ещё одна встреча — с разницей в две шайбы. Подопечные Александра Гулявцева замыкают общую таблицу Континентальной хоккейной лиги с тремя заработанными очками.

«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

Все три периода основного времени матча в Минске прошли без заброшенных шайб. За три секунды до конца дополнительного времени победу минчанам принёс защитник Марк-Андре Граньяни. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Юнас Энрот.