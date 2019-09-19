Шнайдер: Гусев может манипулировать защитниками, у него светлый хоккейный ум

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер поделился впечатлениями от игры Никиты Гусева в предсезонном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3). Российский форвард отметился заброшенной шайбой в ворота Александра Георгиева.

«У него светлый хоккейный ум. Он читает игру, может её замедлить, играть на своей скорости. Он отлично катается, может манипулировать защитниками, умеет находить пространство. Этот гол выглядит лёгким, но такую комбинацию нелегко завершить», — цитирует Шнайдера пресс-служба клуба.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но так и не сыграл за клуб, а в межсезонье был обменян в «Нью-Джерси».

