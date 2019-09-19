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Хартли — о Клинкхаммере: «Авангард» хотел добавить в состав мощного хоккеиста

Хартли — о Клинкхаммере: «Авангард» хотел добавить в состав мощного хоккеиста
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал заключение контракта с канадским нападающим Робом Клинкхаммером.

«Это отличный игрок, а мы вели поиск ещё одного легионера. Также всем известна наша ситуация с травмированными игроками. Всё прекрасно помнят, как Роб играл за «Ак Барс», а я знаю его ещё по НХЛ. Он крупный игрок, а мы как раз хотели добавить в наш состав мощных хоккеистов.

Роб только что прилетел, поэтому в матче с Уфой ещё не сыграет. Приведём его в форму, и думаю, что увидим его в составе через несколько матчей», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.

В минувшем сезоне 33-летний форвард выступал за «Ак Барс», в общей сложности сыграв 61 матч и набрав 25 (20+5) очков. В общей сложности в КХЛ сыграл 181 матч, забросил 53 шайбы и сделал 46 передач, набрав 221 минуту штрафа при показателе полезности «+18».

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