Антипов: воспитанники СКА проявляют себя в Америке. Мальцев — не исключение

Многократный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов отметил результативную игру Михаила Мальцева за океаном.

Пусть это гол и в предсезонной игре, всё равно он придаст уверенности хоккеисту. Тем более такой красивый. Молодым сейчас важно зарекомендовать себя в новых командах и показать, что их не зря пригласили за океан.

Складывается интересная и показательная ситуация, когда в Северной Америке себя проявляют хоккеисты из системы петербургского хоккея. Те же Панарин и Гусев хорошую возможность раскрыться получили именно в Северной столице.

Мальцев — не исключение. У нас принято критиковать те или иные команды и системы. Но тот же СКА демонстрирует пример отношения к юниорам и резерву в целом», — сказал Антипов «Чемпионату».

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