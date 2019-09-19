Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Антипов: воспитанники СКА проявляют себя в Америке. Мальцев — не исключение

Антипов: воспитанники СКА проявляют себя в Америке. Мальцев — не исключение
Хоккей / КХЛ 0

Многократный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов отметил результативную игру Михаила Мальцева за океаном.

Пусть это гол и в предсезонной игре, всё равно он придаст уверенности хоккеисту. Тем более такой красивый. Молодым сейчас важно зарекомендовать себя в новых командах и показать, что их не зря пригласили за океан.

Складывается интересная и показательная ситуация, когда в Северной Америке себя проявляют хоккеисты из системы петербургского хоккея. Те же Панарин и Гусев хорошую возможность раскрыться получили именно в Северной столице.

Мальцев — не исключение. У нас принято критиковать те или иные команды и системы. Но тот же СКА демонстрирует пример отношения к юниорам и резерву в целом», — сказал Антипов «Чемпионату».

Хишир: филигранный гол Мальцева. У нас вся скамейка на ноги вскочила
Мальцев обманул вратаря, стоя на коленях! Этот гол крутят по всей Америке
«Русский хоккеист выставил «Рейнджерс» дураками», — эксперты НХЛ уже увидели лучший момент предсезонки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент