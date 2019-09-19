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Немировски: размер площадки не важен, нужно думать и играть быстро

Немировски: размер площадки не важен, нужно думать и играть быстро
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча с хоккейным клубом «Сочи» (4:5).

«Хорошая игра. Первая половина половина осталась за соперником: они лучше двигались, лучше играли. Во второй половине мы начали играть в свою игру, сравняли счёт. Жалко, что пропустили в самом конце. Едем дальше, готовимся к следующей игре.

В конце второго периода начали играть быстро. Не важно, маленькая площадка или большая, надо думать, играть быстро и не смотреть, сколько времени у тебя есть. Чем быстрее решения, тем сложнее сопернику выстраивать оборону. Чтобы этого не допустить, начали играть быстрее. Шайба задвигалась, начали играть в свою игру. Соперник, повторюсь, отлично провёл первую половину игры и не позволил нам завладеть игрой с самого начала», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

«Торпедо» отыгралось с 0:4, но уступило «Сочи»
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