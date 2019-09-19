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О`Делл: наше звено сыграло классно, «Металлургу» нужна агрессия в атаке

О`Делл: наше звено сыграло классно, «Металлургу» нужна агрессия в атаке
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Эрик О`Делл поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:3).

«Хороший матч. Совершили несколько ошибок во втором периоде, но первый и третий периоды мы действовали очень неплохо. Нужно продолжать играть так же, чтобы побеждать. Мы вышли очень заряженными, все действовали внимательно и без ошибок. Так и нужно! В последних матчах у нас не было такой слаженности: некоторые звенья играли хорошо, у некоторых ничего не получалось. Сегодня мы отлично сработали всей командой, классная работа! Мой дубль? Отличные эмоции! Наше звено сегодня сыграло классно. Нужно больше бросать по воротам, ведь в последних матчах с этим были некоторые проблемы. Нужно играть агрессивно в атаке и все будет нормально», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.

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